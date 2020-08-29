Львицы убили спасшего их много лет назад легендарного хозяина Лучшие фильмы с неожиданным финалом — что посмотреть на выходных » Семейное фото Дженнифер Лопес удивило поклонников Артистка снялась в рекламной кампании одного из модных брендов. Американская поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес крайне редко снимается вместе со своими близкими, но для модного бренда Coach сделала исключение. Так, вместе с 73-летней мамой Гваделупе Родригес и подросшей двойней, 12-летними Эммой и Максом артистка приняла участие в редких семейных съемках. Coach дал мне возможность поразмышлять о любви трех поколений и оценить счастье, которое я имею. В такой год, как этот, когда вокруг нас столько хаоса, столько перемен и неопределенности, семья — это постоянный источник любви и света друг для друга. Я никогда не чувствовала себя такой близкой со своей семьей или такой зависимой и нуждающейся в ней, как в это время в моей жизни

сказала Джей Ло.

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