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Семейное фото Дженнифер Лопес удивило поклонников

Артистка снялась в рекламной кампании одного из модных брендов.

Американская поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес крайне редко снимается вместе со своими близкими, но для модного бренда Coach сделала исключение.

Так, вместе с 73-летней мамой Гваделупе Родригес и подросшей двойней, 12-летними Эммой и Максом артистка приняла участие в редких семейных съемках.

Coach дал мне возможность поразмышлять о любви трех поколений и оценить счастье, которое я имею. В такой год, как этот, когда вокруг нас столько хаоса, столько перемен и неопределенности, семья — это постоянный источник любви и света друг для друга. Я никогда не чувствовала себя такой близкой со своей семьей или такой зависимой и нуждающейся в ней, как в это время в моей жизни
сказала Джей Ло.

29 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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