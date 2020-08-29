Рекорд — из мозга мужчины достали жившего там 17 лет червя

Из мозга китайца достали живого червя длиной почти в 13 сантиметров. Паразит жил в голове мужчины 17 лет, пишет Daily Mail.

23-летний молодой человек рассказал, что с шести лет страдал онемением конечностей. За медицинской помощью он обратился лишь тогда, когда окончательно утратил чувствительность в правой верхней части туловища.

Медики предположили, что попадание паразита в организм было вызвано употреблением в пищу сырого экзотического мяса — например, лягушки или змеи.

Китаец также рассказал, что в детстве родители всегда игнорировали его жалобы на здоровье. Поэтому он никогда не обращался к врачам, считая свое недомогание проявлением генетической болезни.