ОАЭ сняли бойкот с Израиля

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о снятии бойкота с Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ограничения сняли после того, как президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян отменил декрет от 1972 года, который вводил бойкот и санкции в отношении тех, кто его нарушал. Указывается, что мера направлена на «поддержку двустороннего сотрудничества с целью дальнейшего установления двусторонних отношений».

С отменой бойкота как компании, так и частные лица из ОАЭ смогут работать с коллегами из Израиля.

Ранее власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения о нормализации отношений при посредничестве США. По условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. До официального подписания соглашения стороны должны провести переговоры и обсудить открытие посольств, а также торговые и туристические связи.

ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. Ранее мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.