На пляж в Норвегии упал НЛО

Как сообщает тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг на пляже Овесон в Норвегии был найден очень странный предмет, который никто не может распознать.

Диаметр объекта порядка 30 сантиметров, он симметричный в плоскости краевого выступа и очень тяжелый. Нашедший его человек разместил фото на Reddit и попросил тех, кто подобное видел, как-то объект идентифицировать. Но идентификации не получилось.

Объект мог быть использован в качества груза для сетей, но рыбаки отписались, что грузы совершено не такие. Высказывались так же предположения о секретной мине нацистов, каске утонувшего англичанина и так далее.

Более или менее вменяемым предположением было, что объект являются каким-то баком от орбитального аппарата, который упал и оплавился в воздухе.

Однако, на бензобак пепелаца Роскосмоса это не похоже, поскольку объект страшно тяжелый, весом до сотни килограмм и потому скорее он имеет морское происхождение. Но, как пишет автор фото – он ничего не трогал и даже не мыл шлангом. В то же время, если предположить, что эта штука лежала в море – она должна быть темной, даже если покрыта слоем алюминия или магния.

Так же неясно происхождение вмятин на поверхности. Технически, если предмет был выброшен из моря, вмятины могут быть следами моллюсков и повторять форму прицепившейся раковины. Но раковин нигде нет и будь предмет из моря – осталась бы хотя бы одна.

Скотт К. Уоринг, как и всякий фанатичный уфолог, абсолютно уверен, что это упавший с небес НЛО, поэтому теперь его нужно распилить, добыть ценные микросхемы и, самое главное, секретные двигатели. Идея, конечно, довольно занимательная, однако что-то в этом есть.

Как показывают серьезные исследования “тарелочек” какая-то часть аппаратов “марсиан” вполне укладывается в представления людей о высоких технологиях, однако, встречаются экземпляры, поведение которых больше похоже на магию, чем на инженерию. Так, они меняют не только форму, но антураж, соответствующий техническим представлениям той или иной эпохи.

Например, средневековые свидетели приземлений НЛО описывали их как “перевернутые медные котлы”, что традиционно трактовалось как следствие узкого кругозора наблюдателей, ведь кроме котлов они ничего подобного не видели. Но, сопоставляя эти рассказы с последующими наблюдениями, теми же “винтажными НЛО” образца середины прошлого века, эксперты пришли к выводу, что НЛО могут делать с видимой материей что угодно.

Рассуждая в этом ключе можно думать, что в этих штуках может быть предусмотрено превращение БПЛА в глыбы железа или даже камней в случае той или иной катастрофы. Или может быть такая трансформация происходит сама собой, когда используемая аппаратом материя принимает какую-то самую простую форму. Это можно уподобить структуре Т-1000 и фильма про терминатора, фрагменты которого при поломке превращались непонятно во что.

Не знаем, насколько такая версия допустима, но если она правильная, то поговорка про “хорошо, что коровы не летают” теряет свою актуальность и теперь кому-то на голову вполне может упасть стальная болванка, оставшаяся от вышедшего из строя НЛО.