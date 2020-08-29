На Марсе обнаружена еще одна трехсторонняя пирамида

Наблюдения за космосом уже многие столетия увлекают человечество. И не странно, ведь зная, что Вселенная буквально безгранична люди склонны придумывать для себя самые невероятные вещие, которые этот космос в себе таит. И если во времена Галилея Вселенная была лишь магической дверью, которая лишь немного приоткрылась и позволила увидеть, как обстоят дела с Солнечной системой на самом деле, то в 20 веке люди совершили в направлении бесконечной тёмной пучины огромный рывок. Теперь эта дверь не просто приоткрыта, а практически полностью распахнута. Но как бы наука не продвинулась в направлении освоения космоса, всё же на самые будоражащие человеческий мозг темы она так и не ответила. Например, есть ли ещё жизнь во Вселенной?

Так что люди до сих пор строят собственные догадки, которые, может, и расходятся с официальным версиями, предоставляемые всевозможными космическими агентствами, но право на жизнь имеют точно такое же. Люди, которые в основном и строят эти догадки, называются «уфологи». Эти специалисты заняты большую часть своего свободного времени тем, что рассматривают бескрайний мрак в надеже увидеть следы внеземных цивилизаций. Нужно отметить, что пока НАСА и иже с ними усердно отрицают следы инопланетян в космосе, уфологи сделали уже немало интересных открытий. Об одном из таких и пойдёт речь сегодня.

Известный уфолог Скотт Уоринг сделал фото интересного образования на поверхности Марса. На фото видно некую природную структуру, которая очень сильно похожа на трехстороннюю пирамиду. Если вспомнить, что самой правдоподобной теорией появления Египетских пирамид является то, что их построили инопланетяне, то становится ещё интереснее. Может быть, существует некое кочевое племя пришельцев, которые летают по планетам и строят пирамиды? Остаётся лишь ждать ответа от крупных исследовательских лабораторий и надеяться, что на этот раз они пойдут на поводу у здравого смысла и признают, что потусторонние цивилизации действительно существуют.