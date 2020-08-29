Муж Заворотнюк стал банкротом из-за дорогостоящего лечения

У фигуриста Петра Чернышева последний год оказался весьма непростым. Один из основных доходов предпринимателя принес невероятные убытки, что создало критическую ситуацию для Петра: нужно было чем-то платить за дорогостоящее лечение для больной супруги Насти Заворотнюк.

Ресурс kp.ru изучил историю доходов фигуриста за последний год и обнаружил, что в 2018 году его именная ледовая школа принесла колоссальный убыток в 48 млн рублей. Но более шокирующим оказалось то, что в конце 2019 года, ему уже удалось выйти в плюс и получить прибыль в 45 млн рублей. Это значит, что в сумме за год он смог заработать более 90 млн.