Муж Заворотнюк стал банкротом из-за дорогостоящего лечения

У фигуриста Петра Чернышева последний год оказался весьма непростым. Один из основных доходов предпринимателя принес невероятные убытки, что создало критическую ситуацию для Петра: нужно было чем-то платить за дорогостоящее лечение для больной супруги Насти Заворотнюк.
Ресурс kp.ru изучил историю доходов фигуриста за последний год и обнаружил, что в 2018 году его именная ледовая школа принесла колоссальный убыток в 48 млн рублей. Но более шокирующим оказалось то, что в конце 2019 года, ему уже удалось выйти в плюс и получить прибыль в 45 млн рублей. Это значит, что в сумме за год он смог заработать более 90 млн.
«Как ему это удалось? Как бизнес, который резко упал в минус может не то чтобы выйти в ноль, а поднять деньги еще и в два раза??»
— поражаются пользователи.
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