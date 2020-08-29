Мэри-Кейт Олсен после расставания с Оливье Саркози предпочла одиночество: «Она заставляет себя выйти из дома»

Коронавирусный кризис разрушил многие пары, в том числе и союз 34-летней Мэри-Кейт Олсен и 51-летнего Оливье Саркози. Олсен потребовался срочный судебный ордер, так как расторгнуть свой пятилетний брак с братом экс-президента Франции Николя Саркози она пожелала в кратчайшие сроки. И сейчас, как сообщают люди из ее окружения, Мэри-Кейт отвлекается от проблем в личной жизни, занимаясь работой и любимыми делами.

Американский дизайнер и бывшая актриса, как говорят ее знакомые, не спешит начинать новые отношения.

Она, несомненно, еще найдет свою любовь, но сейчас не думает об этом. В ее жизни есть много всего, что приносит ей радость, — сказал инсайдер.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье СаркозиМэри-Кейт любит проводить время дома, но после расставания с Саркози была вынуждена снять новое жилье. Теперь она старается чаще выходить из дома, погружаться в работу, обедать с друзьями.

Она настоящая домоседка, но в последнее время заставляет себя выходить из дома и заниматься делами, — рассказал человек из ее окружения.

Сестра-близнец Эшли, с которой Мэри-Кейт особенно близка с детства, продолжает поддерживать ее и проводить с ней как можно больше времени.