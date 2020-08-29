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Львицы убили спасшего их много лет назад легендарного хозяина

В ЮАР две львицы убили спасшего их много лет назад хозяина, который вывел их на прогулку. Животные набросились на мужчину и растерзали его, пишет The Daily Star.

Невестка погибшего считает, что львицы не хотели причинить вред человеку. По ее мнению, они просто начали играть с ним в какую-то жестокую игру. Однако, подчеркнула девушка, истинную причину смерти удастся узнать лишь после вскрытия.

В 2017 году животные также убили человека. Однако хозяин заступился за зверей и заверил, что львицы — спокойные и не агрессивные. Сейчас их поместили в приют для животных, находящихся под угрозой исчезновения. После этого их рассчитывают выпустить в дикую природу.

29 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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