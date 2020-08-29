LG разработала маску для индивидуальной защиты с вентилятором на аккумуляторе

Не утихающая пандемия коронавируса вынуждает высокотехнологичные компании обратить внимание на разработку средств индивидуальной защиты повышенной эффективности с возможностью их многоразового использования. Компания LG Electronics (LG) разработала фирменную маску получившую маркировку PuriCare Wearable Air Purifier (переносной очиститель воздуха PuriCare), позволяющую использовать очищенный через сменные HEPA фильтры воздух и оснащенный вентиляторами обеспечивающими комфорт при дыхании.

В электронной маске установлены два фильтра класса HEPA Н13, используемые в стационарных очистителях воздуха от LG и предназначенные для высокоэффективного удержания инородных частиц их воздуха. Фильтры сменные. Также в конструкции маски имеются два трехскоростных вентилятора, нагнетающих воздух при вдыхании и снижающие скорость при выдыхании, чтобы не создавать дополнительного сопротивления. Регулирует скорость вращения фирменный запатентованный датчик дыхания, определяющий объем и цикл дыхания.

Автономная работа электронной маски PuriCare Wearable Air Purifier поддерживается аккумуляторными батареями емкостью 820 мАч, обеспечивающими от 2 до 8 часов работы, в зависимости от условий эксплуатации.

Умная маска от LG для персонального очищения воздуха поставляется с кейсом, который помогает поддерживать биологическую чистоту устройства. Оснащенный ультрафиолетовой светодиодной лампой, кейс обеспечивает устранение вредоносных микробов. Оригинальный чехол предназначен для подзарядки маски и способен передавать сообщение в мобильное приложение LG ThinQ (Android / iOS), в случае, когда возникает необходимость заменить фильтры.

Эргономичный дизайн LG PuriCare Wearable, основанный на скрупулезном анализе формы лица, обеспечивает плотное прилегание к лицу пользователя, для устранения поступления вовнутрь маски неочищенного воздуха в областях около носа и подбородка.

Устройство LG PuriCare Wearable будет официально представлено на виртуальной выставке IFA 2020 LG, запланированной на сентябрь. Цена изделия пока не разглашается.