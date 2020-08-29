Илон Маск рассказал, как будут вживлять чипы в черепа для подключения мозга к компьютеру

Об успехах программы по вживлению чипа в череп для подключения к мозгу рассказал основатель SpaceX, а также созданной в 2017 году компании Neuralink Илон Маск в ходе онлайн пресс-конференции в штаб-квартире Neuralink.

По словам Маска, за последний год удалось значительно упростить системы. «Теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки», — рассказал Маск.

Neuralink разработала беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса. Она была успешно имплантирована в мозг двух свиней и затем извлечена без вреда для животных.

Добавим, в стартап Маск вложил более $100 млн.