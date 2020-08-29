Банкам РФ грозит полное отключение от долларов

Для российских банков нарастает угроза оказаться полностью отрезанными от возможности проводить расчеты в долларах США, считают аналитики Fitch Solutions.

Об этом свидетельствуют по-прежнему напряженные российско-американские отношения, а также тот факт, что Вашингтон не только сохраняет уже введенные санкции, но и периодически расширяет их, поясняют в Fitch.

Законопроекты о жестких ограничениях для банковской системы России были внесены в конгресс в 2018 году и задумывались как ответ на вмешательство Кремля в выборы 2016 года.

«Адские санкции», по задумке авторов — Боба Менендеса и Линси Грэма, — должны были ударить по одному или нескольким из восьми крупнейших госбанков, включая Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Банки, финанинсрующие «вредоносную деятельность» Кремля, согласно проекту, предлагалось внести в «черный список» американского Минфина с запретом на любые операции с юрлицами США.

Это отрезало бы банки от возможности иметь корсчета в Штатах, через которые проводятся все долларовые расчеты. И хотя ни один из проектов санкций не дошел до голосования в конгрессе, Минфин и ЦБ РФ всерьез готовились к угрозе, разработав план валютных операций по длинной цепочке — через взаимные корреспондентские счета с участие кого-то из «чистых», не санкционных банков.

«Парадоксальным» ответом России на санкционную угрозу станет наращивание добычи золота и его массированная закупка в резервы ЦБ, считают в Fitch.

Банк России стал крупнейшим покупателем золота на планете после того, как Запад ответил санкциями на аннексию Крыма и войну в Донбассе. Приобретая почти весь драгметалл, что добывается в стране, ЦБ за 6 лет нарастил золотой запас на 120%, до 2,3 тысячи тонн.

В апреле 2020 года регулятор приостановил скупку золота, чтобы доходами от его экспорта покрыть нехватку нефтедолларов. Правительство начало выдавать добытчикам генеральные лицензии, открыв дорогу для вывоза все добываемого в стране драгметалла.

К экспорту подключились банки, и в результате его объемы взлетели в 9 раз, до 87 тонн за второй квартал.

Но ремиссия в «золотой лихорадке» центробанка — временная, считают в Fitch: «Растущий риск полного отключения российских банков от операций с долларовыми активами толкает ЦБ к увеличению вложений в золото».

Добыча золота в России может вырасти примерно на 40% в ближайшие 9 лет — с 11,3 до 15,5 млн унций в год, что к 2029 году сделает Россию крупнейшим производителем драгметалла в мире, прогнозирует Fitch.

Сейчас лидер золотодобычи — Китай, однако в ближайшие 10 лет он сможет добавить на рынок лишь 3,1% дополнительных поставок из-за выработки рудников и ужесточения экологического контроля, полагают аналитики.