Звезда «Гарри Поттера» рассказала, что была изнасилована в возрасте 14 лет

33-летняя Джесси Кейв прославилась ролью Лаванды Браун в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (там она сыграла девушку Рона Уизли). На днях актриса поделилась шокирующим признанием: в возрасте 14 лет она пережила изнасилование. Совершил это ее тренер по теннису.

О страшном эпизоде в своей жизни Джесси рассказала в новом подкасте, который она запустила со своей сестрой, 23-летней Биби. Девушки вспоминали самое плохое, что случилось, пока они были подростками.

Руперт Гринт и Джесси Кейв

Честно говоря, прыщи — это плохо, но я считаю, что изнасилование в 14 лет — это очень плохо. Когда это делает твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, который пользуется своей властью,

— сказала Джесси.

Джесси Кейв (справа) с сестрой

Актриса уточнила, что преступник был наказан, и его посадили в тюрьму. Кейв также поделилась, как случившееся отразилось на ее личности.

Мое изнасилование действительно полностью изменило мое отрочество. Потому что много времени ушло на то, чтобы восстановиться. И мой сексуальный опыт, и развитие сексуальной жизни — все пошло совсем иным путем, чем у тебя, например,

— продолжила беседу с сестрой Джесси.

Джесси Кейв с Эммой Уотсон и Бонни Райт

Я думаю, что все еще есть последствия этого периода времени, которые я осознаю только 18 лет спустя,

— добавила актриса, уточнив, что ей повезло, так как этот эпизод не уничтожил ее морально, и ей все-таки удалось наладить свою жизнь.

Вот уже несколько лет Кейв встречается с Элфи Брауном. У пары есть двое детей: пятилетний сын Донни и трехлетняя дочь Марго. Этим летом стало известно, что Джесси снова беременна.

Джесси Кейв и Элфи Браун