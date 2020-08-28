ВОЗ: Коронавирус подорвал психическое здоровье миллионов людей

Пандемия коронавируса оказала заметное негативное влияние на психику миллионов людей во всем мире, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Запись выступления опубликовала пресс-служба организации.

По словам Гебрейесуса, коронавирус вызвал у людей «тревогу и страх». Кроме того, он повлиял на сбои в работе служб поддержки психического здоровья. Глава ВОЗ отметил, что к такому положению дел привели ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением вируса, и отсутствие взаимодействия между людьми.

По подсчетам ВОЗ, от психических расстройств в мире страдает около миллиарда человек. При этом качественная помощь доступна гораздо меньшему количеству людей. В частности, в странах с низкими или средними доходами никакого лечения не получают более 75% человек с психическими и неврологическими расстройствами.