В Норвегии построили 99-ступенчатый мост над самым знаменитым водопадом страны

В пятницу, 21 августа, Государственное дорожное управление Норвегии открыло в Хардангер-фьорде (Hardangerfjord) новый «Норвежский живописный маршрут» со ступенчатым мостом над водопадом Вёрингсфоссен (Voringsfossen).

Вёрингсфоссен является, пожалуй, самым известным водопадом в Норвегии: его высота составляет 182 метра. Водопад и резкий переход между фьордом и горным платом создаёт величественное впечатление.



Конструкция моста, разработанного архитектором Карлом-Вигго Хёльмебакком (Carl-Viggo Holmebakk), представляет собой квинтэссенцию архитектуры, технологий, инфраструктуры и природы.

«На форму моста повлияло несколько условий: конструкция должна быть прочной и безопасной, мост должен соединять старую историческую дорогу и пейзаж и, конечно же, делать особый акцент на окружающих видах», – говорит Хёльмебакк.

Развитие туристической иконы Вёрингсфоссен происходило постепенно в течение нескольких лет: первый этап проекта был завершён в 2018 году и включал в себя обзорные площадки, тропы, парковку и оборудование для технического обслуживания возле отеля Fossli.

К 2021 году планируется добавить новые обзорные площадки и дорожки.

Ступенчатый мост в Вёрингсфоссене простирается через реку Бьорейо (Bjoreio), соединяя обзорные площадки и тропы у Фоссатромма (Fossatromma) и Фоссли (Fossli). Пролёт 99-ступенчатого моста составляет 47 метров. Разница в высоте между двумя краями ущелья — 16 метров.

Ступенчатый мост состоит из двух треног, упирающихся на скалу, которые удерживают центральный пролёт. Конструкция моста состоит из 7 частей, 5 из которых — это лестничные марши, а остальные 2 служат опорами. Семь элементов моста были подняты с помощью крана и собраны на месте. Весь ступенчатый мост построен из стали и закреплён длинными анкерными болтами, просверлёнными в скале.

Мост расположен всего в нескольких десятках метров к югу от того места, где водопад ниспадает в долину Мобёдален (Mabodalen), и, находясь на высоте 50 метров над стремниной, представляет собой головокружительное место обзора.