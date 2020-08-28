В каких странах игорный бизнес имеет легальный статус?

Уже больше десяти лет прошло с момента, когда был введен запрет на гемблинг на территории РФ. Для азартных игр были созданы в России четыре специальные зоны, а на остальной территории действует строгий запрет. Но есть страны, которые относятся не столь категорично к азартным играм, и эта отрасль бизнеса остается легальной, принося большую прибыль не только предпринимателям, но и государству. Какие страны позволяют всем желающим играть в казино?

Соединенные Штаты Америки

Ради справедливости нужно отметить, что в США азартные игры легализованы тоже не на всей территории, но игорные зоны здесь более известные и крупные, чем в других странах. Самая популярная такая зона располагается в штате Невада — в Лас-Вегасе, городе, который считают мировой столицей азартного бизнеса. В Вегас прибывают туристы со всей планеты, чтобы потратить здесь огромные суммы в игорных домах, ночных клубах, отелях и ресторанах. Такая популярность города способствует укреплению экономики: порядка 90% пополнений в бюджет город получает от казино и сопутствующих объектов.

В Вегасе работает огромное количество казино — можно не ограничивать свою фантазию при выборе. Один из наиболее известных игорных домов — «Стратосфера», который работает на бульваре Лас-Вегас Стрип, главной улице города. Здесь вам предложат десятки разнообразных игр, начиная от блекджека и покера, заканчивая рулеткой и игровыми автоматами. Тут же в казино есть залы с беттинговыми операторами и тотализаторами: если вы хотите поставить деньги на спортивное событие, вам сюда. «Стратосфера» — невероятно большое казино, его площадь составляет 7 000 кв.м. Главная фишка игорного дома, которая выгодно отличает его от других казино, — возможность делать минимальные ставки. Например, чтобы начать игру в блекджек, достаточно иметь в кармане 5 долларов.

Лас-Вегас — не единственный регион в США, где работают казино. Игорные заведения можно встретить в Атлантик-Сити и других городах. Власти США отлично понимают, какие суммы можно влить в бюджет страны за счет игорных заведений, поэтому не препятствуют развитию этой сферы бизнеса, но обеспечивают контроль и регулирование, чтобы минимизировать риски игромании.

Монако

Небольшое государство, которое соседствует с Францией. Славится Монако не только тем, что это одна из немногих стран в мире, с единственным городом. Визитная карточка Монако — отличные гоночные трассы и шикарные казино. Сфера гемблинга здесь активно развивается, что неудивительно — большая часть налогов поступает в бюджет государства именно от казино. Правительство не самоустраняется, а создает законы, которые регулируют развитие гемблинга так, чтобы он не нарушал мировых правил, не способствовал развитию игромании.

Казино в Монако считаются самыми респектабельными, статусными в мире. Такая репутация складывается, благодаря клиентам игорных домов. Например, чтобы иметь возможность посетить легендарное казино «Монте-Карло», нужно одеться соответствующе: женщины допускаются в игорный дом только в вечерних платьях, мужчины — в классических костюмах. Находится «Монте-Карло» в историческом здании, которому более 120 лет, причем строили это здание специально для организации азартных игр, так что интерьер, как говорится, располагает.

Еще один знаковый момент — ставки в казино Монако заметно выше, чем в американских игорных домах. Десяти долларов будет недостаточно, чтобы иметь возможность сорвать куш в покере или игровом автомате. Средняя ставка здесь составляет порядка 150 евро.

Мальта

Мальта не накладывает практически никаких ограничений на развитие гемблинга. Более того, законодательные органы Мальты поощряют предпринимателей в этом направлении — чтобы получить лицензированное разрешение на строительство и открытие игорного дома, достаточно иметь на счету крупную сумму денег, которой хватит для содержания заведения. Мальтийские законы защищают бизнесменов, гарантируя им полную конфиденциальность, — такой расклад многим приходится по вкусу, поэтому на территории Мальты немало казино открывается именно иностранцами. В стране работает более сотни игорных домов, тотализаторов, беттинговых компаний, залов с игровыми автоматами. Также на территории этой страны есть множество студий с живыми дилерами, которые транслируются для онлайн казино. Список самых надежных игорных клубов с лайв-столами можно найти на сайте respin.info.

Большой популярностью на Мальте пользуются такие заведения, как казино Dragonara Casino, строгое и роскошное; современный игорный дом Oracle Casino; респектабельное Casino at Portomaso. Если окажетесь на Мальте и захотите испытать удачу, рекомендуем заглянуть в казино-музей Casino di Venezia с уникальными интерьерами.

Мальтийцы не ограничиваются стандартными казино, здесь весьма востребованы и онлайн-казино — сыграть в виртуальном игорном доме имеет право любой гражданин Мальты, вне зависимости от того, в какой точке страны он находится.

Англия

Англичане кажутся спокойными, чопорными, рассудительными. Но по факту здесь живут очень азартные люди, которые могут легко с головой уйти в игру. Причем азартность англичан прослеживается не только в разрезе казино — вспомните британских футбольных болельщиков и сможете ясно представить, насколько азартными могут быть жители туманного альбиона. Несколько столетий назад в стране были распространены тотализаторы, потом стали строиться казино. Первые казино здесь появились около двух веков назад.

В середине нулевых правительство страны решило построить в столице роскошные игорные дома, которые должны были затмить американские. Изначально планировалось построить сорок таких казино, но в результате получилось всего одно. Зато какое. Супер-казино «Ритц» работает по адресу 150 Piccadilly, W1J 9BR London и гостеприимно распахивает свои двери перед всеми желающими сыграть.

Есть респектабельные игорные дома и в других городах. В каждом городе строится сразу по несколько казино — одно большое, 8 средних и 8 маленьких. Оптимальное число игорных домов рассчитывается из формулы — на 125 000 жителей должно приходиться одно заведение.

Законодательство Великобритании очень хорошо защищает как инвесторов, так и операторов, поэтому на рынке присутствуют и иностранные инвесторы, которых не смущает большой налог, — 50% от прибыли нужно платить правительству Англии.

Еще один интересный нюанс — в английских казино поддерживается принцип игры только на свои деньги: здесь никто не даст вам сыграть в долг, поставить на кон украшение, недвижимость или автомобиль. Так англичане борются с игровой зависимостью.