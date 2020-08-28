Шэрон Стоун ошеломила фанов снимком с зеленой обезьянкой

На странице в Instagram знаменитость разместила фото, на котором дерзко позировала с обезьянкой на плече. Интересно, что и звезда, и животное появились в одинаковых изумрудных платьях.

Как отметила актриса, это снимок сделан во время съемок нового сериала Netflix — «Рэтчед». Так, компания готовит к выпуску телесериал по мотивам культового романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Известно, что главную роль сыграет Сара Полсон. А Стоун перевоплотится в женщину по имени Ленор Осгуд. Премьера первого сезона состоится 18 сентября в этом году.

Ошеломленные пользователи выразили свое восхищение в комментариях и отметили, что актрисе очень идет этот образ.