Россия начала экстренную переброску войск в Беларусь для возможного подавления волнений

Российские десантники из гвардейского соединения ВДВ в Подмосковье находятся уже в Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. В четверг совместно с белорусскими коллегами они провели учения по штурму здания на полигоне «Бресткий». Также продолжается усиление и других подразделений.

Российские разведчики десантировались беспарашютным способом из вертолета Ми-8 МТВ-5 и провели штурм, освобождение заложников и зачистку захваченного условным противником здания.

«Штурм здания» является «одним из самых сложных упражнений», заявили в Минобороны, добавив, что учения проходили под проливным дождем и при сильном порывистом ветре.

Учения состоялись в рамках Армейского международного конкурса «Полярная звезда», который стартовал в Белоруссии в воскресенье 23 августа — на пике массовых протестов, когда на улицы вышли более 200 тысяч человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о формировании «резерва» из сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть отправлены в Белоруссию для помощи Александру Лукашенко, который столкнулся с самым тяжелым политическим кризисом за 26 лет правления.

Резерв был создан по просьбе Лукашенко, рассказал в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Это было сделано «во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договоре о коллективной безопасности и Договоре о Союзном государстве», сообщил он, добавив, что российские части «в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике».

Песков отказался уточнить численность резерва и его состав: входят ли в него только сотрудники Росгвардии, или еще и военные.

«Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии», — сказал он, добавив, что в Кремле исходят из того, что Белоруссия «не столкнется» с такой ситуацией, когда силовая помощь России понадобится.