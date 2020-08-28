Первый белорусский депутат перешла на сторону народа

Депутат Минского городского совета Ольга Тесакова подала заявление о сложении полномочий из-за ситуации в Беларуси. Ее заявление публикуют телеграмм-каналы.

«В рамках сложившейся в Республике Беларусь ситуации я считаю невозможным осуществлять дальнейшую депутатскую деятельность», — сказано в заявлении депутата.

Как пишет TUT.BY, Тесакова — самый молодой депутат Мингорсовета. Пост с заявлением, в котором она просит досрочно сложить полномочия, Тесакова опубликовала еще 17 августа. Однако активно распространяться в Сети он стал только сегодня.

По словам девушки, пока решения по ее заявлению нет.

Также TUT.BY отмечает, что Тесакова выходила с коллегами на мирные акции протеста, где выступали против насилия.