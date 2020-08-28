Пентагон заявил о готовности защищать своих военных в Сирии

США намерены предпринимать все необходимые действия для защиты своих военнослужащих в Сирии, если их безопасности будет что-либо угрожать, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Таким образом Хоффман прокомментировал инцидент со столкновением бронемашин американских военных и российского патруля. Он подчеркнул, что российской стороне было направлено предупреждение об «опасном и неприемлемом поведении».

В то же время представитель Пентагона отметил, что США рассчитывают на «возвращение к нормальной профессиональной работе по предотвращению конфликтов в Сирии». Действия российских военных он назвал «намеренно провокационным и агрессивным поведением», нарушающим соглашение о предотвращении конфликтов.

Хоффман добавил, что Пентагон высоко оценил «профессионализм и сдержанность» американских военных в ходе инцидента.