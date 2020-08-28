Отравление Навального — вероятно опять «Новичок»

Журналисты-расследователи из Der Spiegel и Bellingcat узнали, что больница в Берлине запросила помощь у немецких и британских военных экспертов для лечения Алексея Навального. Медики «Шарите» (Charite) ранее заподозрили, что оппозиционера отравили ингибиторами фермента холинэстераза; таким действием обладает и разработанный в России боевой яд «Новичок».

По информации источников изданий, врачи надеются получить подсказки из мюнхенской лаборатории бундесвера, которая накопила базу данных по химоружию. Кроме этого запрос был отправлен в Великобританию — в известную по делу об отравлении Скрипалей лабораторию Портон-Даун.

Отмечается, что германский канцлер Ангела Меркель каждый день получает подробные сведения о состоянии Навального. На лечение в ФРГ главу российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) перевезли как «гостя Меркель». Глава правительства, пишут журналисты, крайне озабочена инцидентом с Навальным.

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Оппозиционер по-прежнему находится в коме, однако сегодня в «Шарите» сообщили о небольшом улучшении его состояния. В России уголовное дело об отравлении оппозиционного политика не возбуждалось.