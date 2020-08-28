Обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США признался в связях с ГРУ еще в 2019 году

Бывший военнослужащий спецназа США Питер Деббинс, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, признался в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением (ГРУ) еще в 2019 году, передает The Washington Post.

«Я ощущал себя мессией для России, представлял, что я освобожу ее от деспотического правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, меня беспокоило, что они могли сделать с семьей моей жены», — заявил Деббинс.

Его арестовали на прошлой неделе, теперь бывшему военному грозит пожизненное заключение. 45-летнего Деббинса обвиняют в том, что он передавал информацию о деятельности и составе своего спецподразделения, именах сотрудников контрразведки США и именем одного из сотрудников спецназа, который, по его мнению, мог быть принят на работу в Россию. Прокуратура утверждает, что взамен ему дали 1 тыс. долларов, бутылку коньяка и российскую военную форму. В своем заявлении Деббинс сказал, что русские также предлагали ему услуги проституток, от которых он отказался. Он также добавил, что его попросили предоставить русским американские армейские инструкции, но он этого не сделал.