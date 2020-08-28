Новые фильмы, которые можно посмотреть в кино на этой неделе

Новая прокатная неделя радует зрителей великолепными премьерами, которые стартовали уже 26 августа. Для любителей просмотра фильмов в неповторимой атмосфере кинотеатра, где качество звука и видеоизображения позволяют насладиться просмотром, Делимся новинками мирового кинематографа.

Также в прокате все еще идут фильмы, премьера которых состоялась на прошлой неделе.

Тенет

Роберт Паттинсон и Джон Девид Вашингтон в фантастическом триллере о тайном агенте, которому предстоит пройти жестокий отбор на верность миссии. От успеха миссии зависит судьба всего мира, а вооружён главный герой, которого играет Джон Девид Вашингтон, лишь одним словом «Тенет». Чтобы миссия прошла успешно необходимо отбросить прежнее представление о времени.

Название фильма – палиндром, то есть читается одинаково слева направо и наоборот. Это не случайно, ведь многие события фильма будут происходить в обратном временном направлении времени. Сегодня.Lifestyle уже успели посетить премьеру и поделились впечатлениями от фильма «Довод».

Грани будущего

Тема будущего всегда интересует человечество, а особенно в наше время – в мире стремительно развивающихся гаджетов и прочих электронных устройств. Альманах девяти короткометражных фильмов объединил истории, которые перевернут ваше представление о возможном будущем человечества. Авторы фильмов – кинематографисты из разных уголков планеты, каждый из которых предлагает свою альтернативу того, что может нас ждать впереди.

Джуди

Биографический драматический фильм о великой американской певице и актрисе Джуди Гарленд – красивая, но трагичная история её жизни. Известной она стала в шестнадцать лет благодаря роли в «Волшебнике из страны Оз», но её жизнь была не сказкой. Хрупкой Джуди приходилось работать по 18 часов в день, испытывать проблемы с бессонницей, аппетитом, принимать амфетамины и допинги, пока работа не истощила ее.

За исполнение роли Джуди Гарленд актриса Рене Зелвегер получила «Оскар» за лучшую женскую роль в 2020 году.