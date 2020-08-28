Китай запускает тестирование цифровой валюты

Китай со следующей недели запускает тестирование своей новой цифровой валюты в четырех крупных городах. Тестирование цифровой валюты будет проводиться в Сучжоу, Шэньчжэне, Сюнане и Чэнду. Об этом сообщает The Guardian.

На протяжении последних месяцев Народный банк Китая активизировал разработку электронного юаня, который должен стать первой официальной цифровой валютой в стране. Государственное информационное агентство China Daily сообщило, что оно включено в проект по запуску цифровой валюты, а некоторые государственные служащие с мая начнут получать зарплату в цифровой валюте. Агентство «China Daily» заявило, что цифровая валюта будет использоваться для выплаты транспортных субсидий в Сучжоу, а в Сюнане цифровая валюта будет применяться в розничной торговле.

В некоторых сообщениях говорится, что такие компании, как McDonald’s и Starbucks, согласились принять участие в пилотном проекте по запуску цифровой валюты. В Starbucks эту информацию не подтвердили. 17 апреля исследовательский институт цифровой валюты при Народном банке Китая, разрабатывающий систему по запуску цифровой валюты, сообщил, что основные испытания системы уже практически завершены.

Ожидается, что сокращение использования наличных средств продолжится на фоне растущей популярности платформ цифровых платежей и желания минимизации физического контакта с денежными средствами из-за пандемии коронавируса.