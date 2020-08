Первый белорусский депутат перешла на сторону народа В каких странах игорный бизнес имеет легальный статус? » Иванна Сахно рассказала, как пандемия поменяла работу в Голливуде Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно приехала в Киев. Звезда пообщалась с отечественными журналистами и рассказала, как изменилась ее работа в США. Иванна Сахно стала приглашенной гостьей «Сніданку з 1+1». В разговоре с ведущими она не скрывала: пандемия коронавируса заставила Голливуд поставить все проекты на паузу. До сих пор много съемок не возобновили, ведь многие страны закрыли границы даже для кинопроизводителей. Кроме этого, интимные сцены вообще исключают из сценариев, чтобы не подвергать голливудских актеров опасности инфицирования коронавирусом. Большинство проектов ждут возможности начать съемки, потому что некоторые проекты снимают за рубежом. Как наш сериал, мы до сих пор ждем, чтобы вернуться в Мадрид. Они пытаются понять, как сделать съемочные площадки безопаснее, – рассказала Иванна Сахно. Не обошла актриса и вопросы об украинском фильме Let it snow («Пусть идет снег»). Лента наделала немало шума в прессе, ведь работу отечественного режиссера впервые приобрел Голливуд. По сюжету, героиня Иванны Сахно – сноубордистка, которая попадает в жестокую и жуткую игру сумасшедшего незнакомца. Во время спуска с горы девушка получает травму, с чего и начинается ее борьба за выживание. Ленту презентуют на кинофестивале «Молодость», который проходит в Киеве. Иванна Сахно является членом экспертного жюри, поэтому не скрывает, что с волнением ожидает первый показ фильма Let it snow. «Фильм об отношениях между людьми и о том, на что способен человек в экстремальных ситуациях. Это было довольно интенсивно, большая физическая нагрузка и это был первый раз за несколько лет, когда я работала с украинским режиссером. Мы вложили в этот фильм очень много сил», – поделилась Иванна Сахно.

