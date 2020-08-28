Эксперты: власти Китая не смогут контролировать биткоин

Представители криптовалютного сообщества раскритиковали заявление сооснователя и исполнительного председателя Ripple Криса Ларсена, который сообщил об угрозе биткоину со стороны властей Китая. По его мнению, правительство может вмешаться в работу блокчейна.

«Минимум 65% задействованных в майнинге криптовалют мощностей сконцентрированы в Китае, за счет чего у правительства страны есть все необходимое, чтобы получить контроль над протоколами, а также блокировать и отменять транзакции», — сообщил он.

Заявление встретило критику в сообществе. Автор бестселлера «Осваиваем биткоин» Андреас Антонопулос заявил, что угроза проведения атаки 51% в сети первой криптовалюты нереальна. Это потребует от исполнителей огромных финансовых затрат, а результатом будет контроль над одним блоком в течение десяти минут.

Стратегический директор Blockstream Самсон Моу придерживается схожего мнения.

«Оборудование нельзя изъять только лишь потому, что майнинговые операции проходят в Китае. Еще более маловероятно его использование для блокировки или отмены транзакций. Майнинг криптовалют в Китае осуществляется частными компаниями и отдельными лицами, и изъятие оборудования положит конец частному бизнесу. Шансы на это такие же, как в США — нулевые», — отметил он в комментарии BTC Times.

Он добавил, что Ларсен переоценивает контроль китайского правительства над майнерами. Сооснователь Ripple упомянул, что правительство Китая субсидирует крупные объемы электроэнергии, используемой при добыче криптовалют.

«Крис Ларсен немного отстает от понимания блокчейна. Правительство Китая не субсидирует майнинг биткоина и каких-либо других криптовалют. В противном случае я бы хотел узнать источники этой информации», — сказал Моу.