Дженнифер Лопес вместе с мамой и детьми снялась в семейной модной кампании

В конце прошлого года Дженнифер Лопес начала сотрудничество с брендом Coach, а вчера 51-летняя певица показала своим подписчикам кадры из новой кампании марки. Ее темой стала семья, поэтому вместе с Джей Ло в качестве моделей себя попробовали ее 74-летняя мама Гваделупа и 12-летние двойняшки Эмма и Макс.
Дженнифер Лопес с мамой и детьми
В ролике Лопес также поделилась своим взглядом на то, что значит современная семья.
Что такое современная семья? Нет одного четкого определения. Это не про совершенство, а про принятие. Когда ты можешь быть настоящим, таким, какой ты есть,
— сказала певица.
На фото и видео воссоздали атмосферу беззаботного семейного отдыха на пикнике: все четверо сидят за общим столом, дурачатся, делают фото и качаются на качелях.
Спасибо за эту прекрасную историю. Спасибо маме, Максу и Эмме за то, что вы есть,— поблагодарила родных Джей Ло.
У меня была мечта, и я получила все, что хотела,
— добавила она в подписи к одному из постов.
Возлюбленный певицы, 44-летний бейсболист Алекс Родригес, в съемках не участвовал. Напомним, в прошлом году стало известно, что спортсмен сделал певице предложение. Планирование свадьбы пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Известно, что Лопес мечтает отметить торжество в Италии.
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