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Дженнифер Лопес вместе с мамой и детьми снялась в семейной модной кампании

В конце прошлого года Дженнифер Лопес начала сотрудничество с брендом Coach, а вчера 51-летняя певица показала своим подписчикам кадры из новой кампании марки. Ее темой стала семья, поэтому вместе с Джей Ло в качестве моделей себя попробовали ее 74-летняя мама Гваделупа и 12-летние двойняшки Эмма и Макс.

Дженнифер Лопес с мамой и детьми 

Дженнифер Лопес с мамой и детьми

В ролике Лопес также поделилась своим взглядом на то, что значит современная семья.

Что такое современная семья? Нет одного четкого определения. Это не про совершенство, а про принятие. Когда ты можешь быть настоящим, таким, какой ты есть, 

— сказала певица.

Дженнифер Лопес

На фото и видео воссоздали атмосферу беззаботного семейного отдыха на пикнике: все четверо сидят за общим столом, дурачатся, делают фото и качаются на качелях.

Спасибо за эту прекрасную историю. Спасибо маме, Максу и Эмме за то, что вы есть,— поблагодарила родных Джей Ло.

У меня была мечта, и я получила все, что хотела,

— добавила она в подписи к одному из постов.

Возлюбленный певицы, 44-летний бейсболист Алекс Родригес, в съемках не участвовал. Напомним, в прошлом году стало известно, что спортсмен сделал певице предложение. Планирование свадьбы пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Известно, что Лопес мечтает отметить торжество в Италии.

28 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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