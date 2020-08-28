Байден обвинил Трампа в разжигании насилия на протестах

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден считает Трампа виновным в разжигании протестов в стране.

Как заявил политик в телеинтервью, Трамп извлекает из протестов политическую выгоду и «желает, чтобы было больше насилия, а не меньше». Байден также добавил, что протестами, которые «происходят в Америке Трампа», действующий президент пытается проиллюстрировать свое утверждение «Бойтесь Джо Байдена».

В свою очередь кандидат в вице-президенты Камала Харрис, выступая в Вашингтоне, заявила, что демократы не одобряют насилие на протестах и предлагают не путать мирных активистов с теми, кто грабит и убивает.

В США с конца мая проходят массовые демонстрации против полицейского насилия в адрес афроамериканцев, временами во время акций вспыхивают беспорядки.