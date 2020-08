Антонио Бандерас оригинально сообщил, что выздоровел от COVID-19 Вулкан 24 онлайн » Жан-Клода Ван Дама заметили на съемках в Киеве (фото) 59-летний голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм находится в Украине на съемках комедийного боевика для Netflix. Сейчас работа над фильмом продолжается в Бортничах вблизи многоэтажки, жители которой публикуют фото звезды в сети. С 10 августа в Киеве продолжаются съемки фильма The Last Mercenary («Последний наемник»), в котором сыграет Жан-Клод Ван Дам. Сейчас съемочная команда переместилась в жилой квартал в Бортничах, Дарницком районе столицы. Киевляне могут наблюдать за процессом прямо из своих окон, а эксклюзивные фото публикуют в фейсбуке. Так, местный житель Максим Кобец показал закулисье ленты Netflix. Он признался, что во дворе шум, а за безопасность на площадке отвечает Муниципальная охрана. Очевидец показал, насколько велика съемочная группа комедийного боевика. «Сегодня мои рабочие будни сопровождают крики action – ред.) и гудение съемочной стафу. Впервые мой двор, все входы и выходы перекрыты муниципальной охраной. Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю, как и обычно на площадке съемочной. Выхожу на балкон, приглядываюсь, вдруг вижу, что то Ван Дам (тот что Жан-Клод Ван Дам) и именно в это время происходят съемки его сцен», – поделился мужчина. Из фото видно, что голливудский актер Жан-Клод Ван Дам для роли бывшего агента спецслужб надел коричневую фуражку, кожаную куртку и синий плащ. Однако после завершения съемок сцены звезда предстает лишь в обтягивающей черной майке и брюках, демонстрируя свои мышцы. Напомним, что комедийный боевик выйдет в прокат с названием The Last Mercenary («Последний наемник»). Фильм расскажет зрителям о политических интригах на государственном уровне и курьезах, которые происходят в погоне за властью. Определенные сцены ленты отснимут в Киеве, а еще одна площадка будет во Франции, где и будут происходить главные события фильма Netflix. Съемки продлятся до осени.

