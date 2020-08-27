Врач рассказал, как снотворные губят мозг

Безрецептурный прием снотворных препаратов по мере накопления в организме наносит вред мозгу. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в американском медицинском журнале JAMA Internal Medicine. Врачи уверены, что снотворные оказывают отрицательное воздействие на центральную нервную систему и могут стать причиной старческого слабоумия.

Действительно ли есть поводы для опасений, корреспондент «Росбалта» узнал у заведующего отделением медицинской реабилитации Мариинской больницы, врача-невролога Геннадия Марутенкова.

«Бесконтрольный прием снотворных препаратов без назначения врача — димедрол, феназепам и других — приносит больше вреда, чем пользы. Действительно, на какое-то время снотворные препараты помогают улучшить сон, однако через небольшое время у пациента развивается привыкание к лекарству и как следствие формируется зависимость от снотворного препарата. То есть чтобы заснуть, пациент вынужден принимать большую дозу лекарства, а попытка заснуть без снотворного оборачивается бессонной ночью», — рассказал врач.

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По его словам, многие снотворные нарушают работу нервной системы, способность к координации, замедляют реакции и мышление.

«Поэтому самостоятельно назначать себе снотворные нельзя. Если у вас стойкие проблемы со сном, нужно обратиться за помощью к специалисту, например к психотерапевту, и прежде всего выяснить причины бессонницы. Только уточнив причины нарушения сна, врач сможет назначить правильное лечение. В трудных случаях следует обращаться к специалисту по нарушению сна — сомнологу», — посоветовал невролог.