Возлюбленную Брэда Питта впервые сфотогарфировали

Пресса старательно пыталась узнать о личной жизни 56-летнего Брэда Питта после расставания с 45-летней Анджелиной Джоли, но была вынуждена довольствоваться лишь предположениями и сведениями от инсайдеров. На красных ковровых дорожках рядом с актером не появилась новая спутница, да и редкие кадры предполагаемых девушек голливудской звезды мало о чем говорили. А вот теперь, похоже, появились более веские доказательства, что актер не один. Папарацци удалось сфотографировать звезду Голливуда с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели частным рейсом из Парижа.

Американский OK! поделился комментарием очевидца путешествия пары, сравнившего актера и его спутницу с влюбленными подростками.

Они целовались, и Брэд был очень внимателен к своей спутнице. Рядом находились люди, но он, похоже, не боялся быть замеченным. Девушка, которая была рядом с ним, настоящая красавица и, очевидно, намного моложе его, — сообщил прессе источник.

Николь ПотуральскиВо Франции Питт, предположительно, остановился в своем поместье Шато Мираваль на юге страны, где состоялась его свадьба с Анджелиной Джоли.

О новой спутнице актера известно то, что модельной карьерой она занимается около десяти лет: появлялась на обложках Elle, Cosmopolitan и других журналов; участвовала во множестве показов и снискала славу любимицы британского дизайнера Вивьен Вествуд. Николь владеет пятью языками и до встречи со скаутом модельного агентства хотела выбрать профессию биолога.

К обсуждению новой спутницы Брэда Питта уже присоединились все кому не лень, и многие отмечают схожесть черт ее лица с Анджелиной Джоли.

Анджелина Джоли