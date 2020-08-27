В «Минске» уже пообещали выполнить условия Москвы?

Когда даже слуги народа начинают возмущаться отсутствием какой-либо внятной информации о происходящем в ТКГ по Донбассу, становится понятным, что происходит там вообще что попало. Вот, например, сегодня комитет ВР по вопросам местного самоуправления в лице Виталия Безгина заявил, что их не устраивает отсутствие информации и диалога о том, что именно происходит в ТКГ под предводительством Кравчука.

28 августа состоится встреча внешнеполитических советников Нормандской четвёрки, где планируется впихнуть Украине ряд решений, Украине совершенно не полезных. Почему я так решила? Потому что круги на воде чаще всего означают, что туда упал камень. А кругов этих – дофига и ще трішечки.

Старый маразматик Кравчук призывает ВР отменить постанову, которая не позволяет проводить местные выборы в ОРДЛО до демилитаризации и вывода оккупационных войск. Значит, эти выборы провести надо – кровь из носу.

Или кто-то в самом деле думает, что месяц относительной тишины Вовочке подарили за спасибо и для того, чтобы было чем хвастануть на День Незалежності? Нет, это тишина в долг, а процент по долгу давно уже озвучен Россией: особый статус ОРДЛО на постоянной основе.

Во-первых, это удобно. Всем донбасским оглоедам платит Украина, восстанавливает Донбасс Украина, и имеет за это постоянный легитимный геморрой с метастазами. А во-вторых, это красивый способ для РФ выйти из зарубы с реальной победой и превратить финансовые потери в политические инвестиции. И также не добавляют оптимизма внешнеполитические советники, которые в отсутствие Пороха берега попутали и требуют от Украины прямого диалога с ОРДЛО.

Ещё раз. Для понимания.

Глава УКРАИНСКОЙ делегации пытается уговорить Раду отменить постанову, которая не позволяет Украину нагнуть на местные выборы в ОРДЛО на условиях РФ. Смекаете? Долбит письмами профильные комитеты и просит найти в постанове несоответствие Конституции. Это при том, что постанова уже проголосована, а значит никаких несоответствий нет.

Меня эта застенчивость несколько даже веселит. Леонид Макарыч, что Вы сиси мнёте нерешительно? Зачем эти реверансы и сложности? У Вас уже есть законно избранные гордым народом Донбасса вожди. Все эти чепушилины и прочие предводители ОРДЛОвского дворянства. Там уже состоялись демократичнейшие из выборов, и результаты их признаны даже Чечнёй! Выдайте им просто мандаты украинского образца, и всех делов-то.

Или Вы в лоб действовать сцыте? Тут я Вас понимаю, как только что-то подобное всплывет в официальных источниках, Вам кабздец. Тысячи на Майдане 24-го покажутся детским лепетом, и Вы это прекрасно понимаете. И именно поэтому Вы постоянно прячете информацию, говорите на эту тему скупо и неохотно. Причем настолько неохотно, что, блть, профильный комитет ВР Украины не понимает, что происходит в ТКГ.

Но рано или поздно карты придётся положить на стол. Что Вы будете делать потом, если сейчас напорете хрени? Почему сейчас вообще всё в стране происходит таких образом, словно никакого «потом» вообще не планируется?