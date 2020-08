Состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд Ученые раскопали истинную причину гибели древнего Вавилона » В Call of Duty дадут расстрелять советских солдат Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет в российской версии магазина PlayStation. О возвращении новой Call of Duty, в которой в числе прочего будет возможность расстрелять советских солдат, сообщает издание DTF со ссылкой на материалы компании-издателя игры. По словам журналистов, данную информацию им подтвердили представители Activision, которая является издателем игровой серии. Российское отделение Sony уже начало продвижение шутера, анонсирующий Call of Duty трейлер был опубликован в официальном Twitter-аккаунте компании. Также был открыт предзаказ на новую Black Ops Cold War. В PS Store игра будет стоить минимум 4499 рублей, в магазине для Xbox релиз оценили в 60 долларов за базовую версию. Стандартную версию для ПК оценили в 2799 рублей. Выход игры запланирован на 13 ноября. Журналисты издания, побывавшие на закрытом мероприятии разработчиков CoD, рассказали о некоторых миссиях игры. В частности, в Black Ops Cold War будет задание на Лубянке, где геймеру нужно будет сыграть за двойного агента. Миссия закончится столкновением с противником, в котором главные герои расстреливают советских солдат и скрываются на «Волге».

