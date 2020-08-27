В Антарктиде экстремально аномальное таяние ледников

Язык ледника Ширасе, упирающийся в залив Лютцов-Хольм на восточном побережье Антарктиды, теряет от 7 до 16 метров льда в толщину ежегодно. К такому выводу пришли ученые, впервые попав в этот залив на судне. Ранее считалось, что в восточной части активно тает лишь ледник Тоттен, но японским ученым удалось обнаружить новую проблемную точку на континенте. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Антарктический ледяной щит — один из важнейший элементов климатической системы Земли, от сохранности которого зависит уровень моря и работа океанических течений. В последние годы он стремительно тает: с 1992 года Антарктида лишилась более чем 2,7 триллиона тонн льда, причем с 2013 по 2017 годы скорость его таяния была в три раза выше, чем в предыдущие два десятилетия. При этом традиционно внимание ученых сосредоточено на западной части материка — ее шельф омывают более теплые, чем на востоке континента, воды морей Амундсена и Беллинсгаузена. Напротив, шельф восточной части Антарктиды (за исключением быстро тающего ледника Тоттен) окружен холодными водами, и считается менее подверженным таянию.

Ученые под руководством Дайсуке Хирано (Daisuke Hirano) из Университета Хоккайдо исследовали воздействие океанических течений на язык ледника Ширасе, упирающегося в залив Лютцов-Хольм на восточном шельфе Антарктиды. Ранее прямые гидрологические наблюдения в этом заливе были невозможны — доступ судов туда был затруднен из-за мощного и сплошного ледяного покрова на поверхности моря. В 2016 году большие площади этого льда раскололись, и члены 58-ой японской антарктической экспедиции получили доступ в залив зимой 2017 года. Гляциологи провели измерения температур, насыщения кислородом и уровня солености в 31 точке залива Лютцов-Хольм на разных глубинах, а затем наложили эти данные на климатические модели ROBOTICA и ETOPO1.

Взаимодействие между океаном и языком ледника Ширасе. Оно включает: (1) приток глубоких и теплых морских циркумполярных вод в залив Лютцов-Холм, (2) приток этих вод вдоль глубоких слоев ледника Ширасе и под них, (3) базальное таяние языка Ширасе за счет совместного действия циркумполярных вод и талых ледниковых вод и (4) северо-западный отток смеси талых ледниковых и теплых циркумполярных вод из-под языка Ширасе. Daisuke Hirano et al. / Nature Communications, 2020.

Оказалось, что язык ледника Ширасе тает даже быстрее, чем ледник Тоттен, и теряет слой толщиной от 7 до 16 метров льда ежегодно. Потери приходятся преимущественно на базальное таяние — процесс подтачивания глубоких слоев льда теплыми циркумполярными течениями. Авторы исследования отметили, что при условии дальнейшего доступа судов залив Лютцов-Хольм станет важнейшей точкой экологического мониторинга в Антарктиде за счет уникального сочетания региональных ветров, циркумполярных течений и процессов таяния шельфового льда в условиях глобального изменения климата.