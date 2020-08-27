Ученые раскопали истинную причину гибели древнего Вавилона. В результате анализа продолжительных исследований и расшифровки древних текстов, стало понятно, почему погибло древневавилонское царство. По мнению исследователей из Лондонского института археологии, гибель древнего Вавилона была вызвала одновременно несколькими факторами. Один из них — резкие климатические изменения. При этом как стало известно, вся долина Месопотамии в течении нескольких лет превратилась в безжизненную пустыню в результате изменений преобладающих ветров.

Следом за климатическими изменениями сразу же изменились и торговые пути, которые теперь проходили севернее, огибая Малую Азию, что привело к опустошению казны. В течении следующих десятилетий казна государства постоянно уменьшалась, что привело к сокращению армии, в следствии чего вражеские племена и конкурирующие государства чаще стали нападать на Вавилон. После этого Вавилон как государство на некоторое время прекратил существование.

Первое письменное упоминание Вавилона традиционно связывается с источником, относящимся к концу существования Аккадского царства (около 2200 года до н. э.). Это надпись царя Шаркалишарри, где говорится о городе Кадингир(ра), в котором царь строит храмы в честь таких важнейших аккадских божеств как (Иль-)Аба и Аннунит. Вавилонский храм богини Аннунит известен в более поздних источниках под именем Эсаггашарра (E-sagga-sarra); он располагался в древнейшей части города — квартале Эриду.

Впоследствии область (ном) с центром в Вавилоне вошла в состав огромного Шумеро-Аккадского царства. Коренную территорию этой державы составляли бывшие города-государства Нижней Месопотамии (Шумера и Аккада)