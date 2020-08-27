США ввели санкции против России за разработку биологического оружия

США вводят санкции против пяти научно-исследовательских институтов в России, которые, по американским данным, занимаются разработкой биологического и химического оружия.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минторга США, опубликованное на сайте Федерального реестра.

В санкционные списки попали два института Минобороны, в том числе 48-й ЦНИИИ, который вместе с центром Гамалеи работал над российской вакциной от Covid-19.

Также под санкциями — 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны и государственный НИИ органической химии и технологии.

Отныне этим организациям закрыт доступ к импорту американских товаров и технологий, в том числе через посредников.

О том, что Россия развивает незадекларированную программу химического оружия и сохраняет арсеналы биологического оружия, которые обязалась уничтожить в соответствии с Конвенцией 1972 года, Госдепартамент США объявил в апреле.

В ежегодном докладе о соблюдении странами обязательств в сфере контроля над оружием массового уничтожения Госдеп сообщил, что по данным на 1997 год Россия признала наличие 40 тысяч тонн отравляющих веществ и отчиталась об их 100-процентном уничтожении к 2015 году. Но США, как подчеркивал Госдепартамент, не могут подтвердить, что Россия выполнила обязательства по полному декларированию объектов разработки и производства химоружия, а также его складов.

«Кроме того, существуют опасения, что программа фармацевтических агентов имеет боевые цели», — говорилось в докладе.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, вступившая в силу 1975 году, также нарушается Россией, заявлял Госдепартамент.

«Доступая информация за отчетный период не позволяет подтвердить, что Российская Федерация соблюдает обязательства статьи 2 (конвенции) по уничтожению или направлению на мирные цели» запасов, попадающих под действие договора, говорилось в докладе.

«Вопросы исполнения Россией Конвенции по биологическому оружию вызывают обеспокоенность много лет. В 2005 году США пришли к выводу, что Россия сохраняет боевую программу биооружия в нарушении статьи 1 Конвенции. Обеспокоенность в связи с действиями РФ сохраняется», — говорится в документе.