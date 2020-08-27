Совместная израильско-японская компания – первое в мире агентство по трудоустройству роботов



Им не нужен отпуск по болезни или социальные льготы, они также могут работать три смены в день. «Musashi AI», которая называет себя первым в мире агентством по трудоустройству роботов, считает, что может произвести революцию в производстве с помощью роботов на базе искусственного интеллекта (AI).

Совместное предприятие японской «Musashi Seimitsu», дочерней компании «Honda Motor Corporation», и израильской компании «SixAI», «MusashiAI» рассматривает роботов как услугу, которую компании могут арендовать на гибкой основе. По словам генерального директора «MusashiAI» Онна Фенига, аренда роботов-рабочих дешевле, чем наем их коллег-людей. «Мы разработали бизнес-модель, которая позволяет компаниям сдавать в аренду роботизированные решения с оплатой по факту использования», – сказал Фениг «The Media Line». «В принципе, если вы компания, которой требуется роботизированное решение, вы сотрудничаете с нами, как с любым кадровым агентством».

По словам Фенига, стоимость аренды технологии варьируется в зависимости от конкретных потребностей бизнеса, но обычно колеблется от 1500 до 3000 долларов в месяц. В настоящее время «MusashiAI» концентрирует свои предложения на автоматизации производственных цехов и предлагает два решения с использованием AI: автопогрузчик и инспектор контроля качества. Интересно, что компания также разработала собственный фирменный комплект, который может превратить любой традиционный автопогрузчик в полностью автономного мобильного робота. Это связано с тем, что в отличие от других автономных автопогрузчиков, представленных на рынке, система искусственного интеллекта «MusashiAI» является внешней и не требует дорогостоящей установки или дополнительных датчиков на полу. Другими словами, вместо того, чтобы оснащать каждую машину собственным компьютером, внешний централизованный искусственный интеллект использует камеры, установленные на потолке, для управления погрузчиками.

«Мы поняли, что лучший способ со многими преимуществами — это вывести мозг из транспортного средства и поместить его в центральную систему, которая может управлять транспортными средствами из одного центрального места», – пояснил Фениг. Помимо автопогрузчиков, «MusashiAI» также является пионером в разработке автономного робота-инспектора визуального контроля качества, который может обнаруживать даже самые крошечные дефекты на металлических поверхностях, что особенно полезно для автомобильной промышленности. «Детали загружаются в машину с помощью роботизированной руки, а затем они проходят диагностику через оптический стенд, освещение и камеры, адаптированные для получения точного изображения», – пояснил «Media Line» Эяль Йосковиц, вице-президент «MusashiAI» по продуктам. «Затем модель берет эти изображения, анализирует их и может определить, что является дефектом, а что – простой аномалией, не требующей особого внимания».

На данный момент роботы «MusashiAI» используются в качестве рабочей силы только в Японии вместе с ее партнером «Musashi Seimitsu», но у них также есть планы по выходу на мировой рынок. Хотя пандемия Covid-19 в определенной степени снизила их коммерческие амбиции, она также вызвала растущий интерес к автоматизации. «Мы наблюдаем повышенный интерес к нашей продукции», – подтвердил Фениг. «Мы получаем запросы из Индии, США и Китая. Очевидно, мы находимся на очень ранней стадии нашего жизненного цикла, поэтому у нас все еще нет готового полноценного коммерческого продукта».

Приведет ли революция в робототехнике к уменьшению количества рабочих мест для людей? Всемирный экономический форум прогнозирует, что в ближайшие годы технологии автоматизации и искусственного интеллекта затронут 1,2 миллиарда сотрудников во всем мире. Кроме того, аналитическая фирма «McKinsey» недавно опубликовала отчет, в котором говорится, что примерно 40% рабочей силы в Европе – или около 90 миллионов рабочих – должны будут освоить много новых навыков в следующем десятилетии в результате автоматизации. Тем не менее наряду с ростом числа рабочих-роботов, некоторые технические эксперты считают, что по мере роста производительности откроются новые возможности трудоустройства, что позволит производителям расширять свою деятельность.

Для «MusashiAI» конечная цель – не заменить людей, а освободить их от рутинных и повторяющихся задач. «Люди по-прежнему выполняют очень монотонную, жесткую, скучную работу», – говорит Фениг. «Нет ничего приятного, удовлетворительного или даже сложного весь день осматривать шестеренки или лопасти турбины, или управлять автопогрузчиком». В будущем и по мере развития технологий компания надеется разработать новые типы роботов, которые можно будет использовать в сферах безопасности, обслуживания и здравоохранения. «В конце концов, человеческий мозг, вероятно, является самой сложной и эффективной машиной, особенно с точки зрения умозаключений и выводов», – признал он. «Но с развитием технологий искусственный интеллект позволит роботам работать как минимум так же быстро и точно, как люди».

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