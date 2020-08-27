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Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной для рекламы

Белла Хадид

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании люксового бренда Burberry. Снимки появились на ее странице в Instagram.

На первом кадре 23-летняя модель запечатлена полностью обнаженной. При этом части ее тела прикрывает крупная сумка молочного цвета с карманом и оранжевыми вставками. На фото Хадид обнимает керамическую фигуру пантеры. На другом снимке манекенщица позирует в полностью черном образе, который состоял из кожаной куртки, брюк, перчаток и высоких ботфортов на каблуках. В руке она держит такую же сумку в тон наряду.

Публикация набрала больше 460 лайков и порадовала поклонников супермодели. «Девушка моей мечты!», «Выглядишь как всегда прекрасно, Белла», «Очень красиво!», «Икона», «Мне нравится идея фотосессии», — писали они.

Автором съемки выступил дуэт голландских фотографов Инес и Винуд (Inez & Vinoodh), чьи работы неоднократно попадали на страницы Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar.

27 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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