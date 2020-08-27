Роуз МакГоун поссорилась с Алисой Милано окончательно

Роуз МакГоун поссорилась со своей коллегой по культовому сериале Алиссой Милано.

Роуз опубликовала в Твиттер пост, в котором она задаётся вопросами о том, что сделали демократы, чтобы решить хоть какие-то проблемы, связанные с расизмом, жестокостью полиции и другими.

«Вы не добились ничего. НИЧЕГО. Почему люди проголосовали за Трампа? Из-за вас, у***и»» — написала МакГоун.

В ответ на это Алисса Милано опубликовала у себя список всех, по её мнению, достижений демократов, одним из которых стало введение женского избирательного права. Она также обвинила МакГоун во вранье, которое только вредит людям.