Путин заявил, что готов ввести войска в Беларусь

В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Россия имеет с Белоруссией «теснейшую кооперацию и родственные связи», а также — «обязательства в сфере безопасности», сказал Путин в интервью каналу «Россия-1».

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко, столкнувшись с протестами после состоявшихся 9 августа выборов, поставил вопрос о возможности силовой помощи со стороны РФ.

«Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске», — Путин.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», — цитирует Путина РИА Новости.

При этом Россия, по его словам, ведет себя «сдержаннее и нейтральнее», чем европейцы и американцы.

Что касается белорусских силовиков, от рук которых, по официальным данным, три человека погибли и более сотни получили травмы, то они, по словам Путина, «если уж быть объективным, ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что».

Россия вмешается в ситуацию в Белоруссии только в том случае, если оппозиция перейдет к насильственному захвату госучреждений и банков, пояснил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Путин считает, что Лукашенко сохранит власть, несмотря на протесты, рассказали Reuters два источника, близких к Кремлю. По их словам, Путин с удовольствием наблюдает, как Лукашенко слабеет, пытаясь справиться с оппозицией, — это отвечает интересам Кремля.

«Лукашенко будет критически ослаблен. Из него можно будет сделать фарш. Наши ребята обязательно этим воспользуются», — сказал один из источников Reuters. Занимая более устойчивые позиции, Лукашенко сопротивлялся предложениям России о более глубокой интеграции — например, не позволил создать в стране авиабазу, отказался переходить на единую валюту. «Для Лукашенко все плохо кончится, только не сейчас», — говорит другой источник Reuters. По его мнению, Лукашенко знает, что Москва «всегда поддерживает существующие режимы, какими бы неприятными они ни были».