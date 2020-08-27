Путин назвал задержание предполагаемых наемников в Беларуси результатом украино-американской спецоперации

Российский президент Владимир Путин заявил в четверг, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как бойцов частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Власти Беларуси обвинили задержанных в попытках дестабилизировать страну перед выборами, что повлекло за собой дипломатический скандал с Россией. Москва тогда заявила, что эти люди были сотрудниками частной службы безопасности и направлялись в третью страну.

«Люди, повторяю еще раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу… Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими», – сказал Путин.

В конце июля под Минском была задержана группа из 33 предполагаемых членов ЧВК «Вагнер». Впоследствии 32 из 33 задержанных были переданы российским властям.

18 августа украинский портал censor.net.ua написал, что секретную операцию Службы безопасности и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию наемников провалили из-за утечки информации из Украины.

На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что не комментирует слухи о причастности к так называемой «вагнеровской спецоперации», назвав их «обычным фейком».