Провал российских танков на стрельбах «Армия-2020» оказался катастрофическим

Newsru.co.il передает: Одним из самых цитируемых и комментируемых видео министерства обороны России на этой неделе стала запись, продемонстрировавшая показательные заезды и стрельбы конкурса «Танковый биатлон» на полигоне «Алабино», где были представлены танки Т-90А, Т-72Б3, Т-80УЕ1, Т-80БВМ и даже Т-34.

Конкурс проводился в рамках форума «Армия-2020».

Особый интерес вызвала стрельба танка Т-80БВМ управляемыми ракетами по неподвижным целям в полигонных условиях. Все три ракеты прошли мимо целей. Однако комментатор минобороны вел репортаж так, словно цели были поражены.

Вот как описывает происходившее российское «Военное обозрение»: «На видео, появившемся в Сети, мы видим (представлено ниже), как позицию занимает танк Т-90А.

Первый пуск танковой управляемой ракеты завершается недолетом, вторая ракета также не попадает по цели, а вот третий пуск оказывается более удачным – ракета попадает в неподвижную цель. Итого получаем 2 промаха и 1 попадание. Затем мы видим на позиции танк Т-80У. Почему-то у танка сильно трясется ствол пушки, после пуска ТУР 9М119М видно, как ракета уходит вверх. Второй пуск – та же ситуация, а третий пуск, как и у Т-90А, оказывается удачным. То есть, результаты схожие – 2 промаха и 1 попадание из 3 пусков. На позиции – танк Т-80УЕ-1. Первая ракета уходит вверх, а вторая и третья поражает цели. Итого 3 пуска с 1 промахом и 2 попаданиями. На позицию выезжает танк Т-80БВМ. Все три пуска заканчиваются промахами, хотя цель, отметим, неподвижна. По-хорошему, настоящий класс показал только экипаж Т-72Б3. Все четыре пуска танковой управляемой ракеты завершились попаданиями в цель».

Отметим, что неудачная демонстрация возможностей современных российских танков обсуждается и в зарубежных СМИ.

Полная версия от министерства обороны РФ

А тут чудеса комментатора. Умереть — не встать

