Прогнуть Порошенко не вышло, поэтому в Кремле запустили проект «Буратино»

Трампа пытались убедить вернуть Януковича в Украину. Рассчитывали, что он повлияет в этом на Порошенко. Но это не получилось и тогда появился на арене Зеленский.
На прошлой неделе в США рассекретили и обнародовали пятый отчет комитета по вопросам разведки. А там вот такая красота.
Но дело даже не во влажных московских фантазиях образца 2016 года, описанных в отчете. Дело в том, что с вероятностью чуть больше, чем 100%, вот прямо сейчас Кремль пропихивает новый план, не менее прекрасный, и одновременно сочиняет еще несколько — на все случаи жизни. И узнаем мы об этих планах лет через пять из очередного рассекреченного американского доклада. Если, конечно, через 5 лет у нас будет доступ к интернету и информации из США.
Ну так вот.
…В декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник [русский агент] с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана:
«1) Создание Автономной республики Донбасса (АРД), автономного региона Украины. АРД будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании АРД в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.
2) Принятие Верховной радой специального закона, который будет определять правовой статус и временные рамки постепенной реинтеграции АРД в Украину. Это немедленно разблокирует мирный процесс и создаст условия для реализации совместного плана прекращения огня. Если Рада не примет этот закон, президент Порошенко должен утвердить его своим указом и распустить Раду как препятствие для реализации мирных соглашений.
3) Избрание премьер-министра Донбасса на переходный период на основе временной Конституции АРД. Премьер-министр АРД избирается парламентом (Народным собранием) АРД и будет руководить процессом переговоров по урегулированию конфликта между АРД и Украиной. Он является законным и полномочным представителем АРД на переговорах с международными структурами в рамках программ восстановления экономики и преодоления последствий вооруженного конфликта. Оптимальный кандидат на эту должность – Виктор Янукович.
…Ключевым двигателем процесса может стать инициатива президента США Дональда Трампа, который предложит создать АРД и привлечь Януковича к мирному урегулированию. Затем эту инициативу могут поднять представители США во время контактов с российскими коллегами…
Еще одним ключевым условием успеха этого плана являются практические усилия Соединенных Штатов, направленные на то, чтобы убедить президента Украины Порошенко заявить о своей поддержке инициативы создания АРД и начать новый этап мирного урегулирования…»
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