Прогнуть Порошенко не вышло, поэтому в Кремле запустили проект «Буратино»

Трампа пытались убедить вернуть Януковича в Украину. Рассчитывали, что он повлияет в этом на Порошенко. Но это не получилось и тогда появился на арене Зеленский.

На прошлой неделе в США рассекретили и обнародовали пятый отчет комитета по вопросам разведки. А там вот такая красота.

Но дело даже не во влажных московских фантазиях образца 2016 года, описанных в отчете. Дело в том, что с вероятностью чуть больше, чем 100%, вот прямо сейчас Кремль пропихивает новый план, не менее прекрасный, и одновременно сочиняет еще несколько — на все случаи жизни. И узнаем мы об этих планах лет через пять из очередного рассекреченного американского доклада. Если, конечно, через 5 лет у нас будет доступ к интернету и информации из США.

Ну так вот.

…В декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник [русский агент] с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана:

«1) Создание Автономной республики Донбасса (АРД), автономного региона Украины. АРД будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании АРД в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.