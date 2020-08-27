Первая женщина на Луне будет через 4 года (фото)

Высадка на Луне к 2024 году астронавтов — женщин и мужчин — зависит от того, удастся ли нам вдохновить всех американцев для достижения этой цели», — отметил он, продемонстрировав при этом эмблему программы «Артемида», выполненную в пурпурно-золотистых тонах. Он напомнил, что именно эти цвета использовали в начале прошлого века активистки движения за права женщин. Джим Брайденстайн, директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Он отметил, что высадка на спутнике Земли зависит от того, «удастся ли вдохновить всех американцев для достижения этой цели», — цитирует ТАСС. Брайденстайн также показал эмблему программы «Артемида», выполненную в пурпурно-золотистых тонах. Глава НАСА подчеркнул, что именно эти цвета использовали в начале прошлого века активистки движения за права женщин.

Специалист отметил, что возможность высадки астронавтов на Луну уже к 2024 году зависит от того, получится ли вдохновить на эту цель всех американцев.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.