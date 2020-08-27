Памела Андерсон анонсировала собственную линейку эротичных купальников

Популярная фотомодель и актриса Памела Андерсон в пикантном наряде анонсировала собственную линейку купальников. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре звезда позирует на лестнице в саду. Андерсон опустила колено на нижнюю ступеньку, а другую ногу поставила перед собой на верхнюю.

Одной ладонью модель касается до ступни, а второй — опирается на перила. При этом Андерсон томно смотрит в камеру.

Актриса одета в серый слитный купальник на тонких бретельках. В комментарии она указала, что работает над созданием новых купальников.