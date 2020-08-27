Нетаниягу заморозил строительство в Иудее и Самарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заморозил строительство в Иудее и Самарии, задерживая выдачу разрешений на возведение нового жилья для расширения израильских поселений более чем на полгода.

Об этом сообщает «Аруц Шева».

Комитет планирования гражданской администрации должен был собраться на этой неделе, но заседание было отменено. Представители ведомства не собирались по поводу выдачи новых разрешений с февраля. Заседание комитета было запланировано на конец мая, но также было отменено без объяснения причин.

В последние недели мероприятия неоднократно откладывалось. Это фактически заблокировало новое строительство в израильских поселениях в Иудее и Самарии. В частности, ожидается разрешение на возведение 5500 единиц жилья, половина из которых должна быть построена сразу же после утверждения комитетом.

Главы поселений раскритиковали задержки. Они отметили, что более полугода в районе не было утверждено строительство ни одной единицы жилья, а дата созыва комиссии до сих пор не определена.

«Недопустимо, чтобы мы ждали разрешения на строительство полгода. Мы требуем, чтобы премьер-министр немедленно созвал комиссию. Премьер-министр приостановил применение суверенитета, поэтому нам нужно перейти к свободному строительству без политического одобрения и ограничений, которые не требуются где-либо еще в Израиле», – сказано в заявлении.