Назван прогноз по стартовым сборам «Тенета»

От фантастического фильма «Тенет«, который снял режиссер Кристофер Нолан, не ждут впечатляющих результатов за первые несколько дней в международном прокате. Эксперты, опрошенные изданием Deadline, прогнозируют, что лента сможет собрать от 25 до 30 миллионов долларов.

25 августа 2020 года «Тенет» вышел в прокат в Великобритании, Южной Корее, Франции, Германии, Австралии, Италии и Испании. До конца пятницы фильм будет представлен уже на 40 рынках. Отметим, что покат начался в условиях еще действующих ограничений, связанных со вспышкой коронавируса.

Чтобы «Тенет» смог записать на свой счет к завершению первого воскресенья 30 и более миллионов долларов, его сборы на родине Нолана в Великобритании и в республике Корея должны быть не меньше пяти миллионов долларов.

Производственный бюджет «Тенета» превышает 200 миллионов долларов, поэтому только для окупаемости фильму необходимо собрать в прокате не менее 500 миллионов долларов. Некоторые аналитики полагали, что речь должна идти о 800 и более миллионах долларов, так как стоимость создания и продвижения «Тенета» были значительно выше.