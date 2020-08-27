Мужчина не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы

Пожилой житель Вьетнама не стригся около 80 лет и отрастил пятиметровые волосы. Об этом сообщает Reuters.

92-летний Нгуен Ван Чин (Nguyen Van Chien) из Вьетнама не подстригал свои волосы с 12 лет. В школе его волосы были густыми и черными. Мужчина уверен, что нужно оставить неприкосновенным то, с чем он родился. Он считает, что волосы напрямую связаны с продолжительностью его жизни. «Если я подстригусь, я умру. Я ничего не меняю в своей прическе, даже не расчесываюсь», — рассказал он.

Чин ухаживает за своими волосами: накрывает их платком, содержит в чистоте и поддерживает их здоровое состояние. Мужчина уверен, что отращивать волосы — его призвание. «Я считаю, что меня избрала божественная сила. Она наделила меня этим даром», — сказал Чин, который верит в существование девяти магических сил и поклоняется семи богам.

Ухаживать за волосами Чину помогает младший сын. 62-летний Луом (Luom) уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.