Маколей Калкин сегодня празднует 40-летие

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В прошлом году звезда класики 90-х вернулся в кино снявшись в комедии-драме «Сhangeland» . А также проходя кастинг к последнему фильму Квентина Тарантино, где его к сожалению не утвердили.

На сейчас было объявлено о его появлении в 10 сезоне «Американской истории ужасов».

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