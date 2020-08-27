Маколей Калкин сегодня празднует 40-летие
В прошлом году звезда класики 90-х вернулся в кино снявшись в комедии-драме «Сhangeland» . А также проходя кастинг к последнему фильму Квентина Тарантино, где его к сожалению не утвердили.
На сейчас было объявлено о его появлении в 10 сезоне «Американской истории ужасов».
В прошлом году звезда класики 90-х вернулся в кино снявшись в комедии-драме «Сhangeland» . А также проходя кастинг к последнему фильму Квентина Тарантино, где его к сожалению не утвердили.
На сейчас было объявлено о его появлении в 10 сезоне «Американской истории ужасов».
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