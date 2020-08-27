Кейт Уинслет о своей любимой секс-сцене

В следующем месяце на международном кинофестивале в Торонто состоится премьера фильма Френсиса Ли «Аммонит», главные роли в котором исполнили 44-летняя Кейт Уинслет и 26-летняя Сирша Ронан. В картине актрисы играют влюбленных. Есть в фильме и интимные сцены, о съемках которых Уинслет и рассказала в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Это определенно не похоже на поедание сэндвича. Мы с Сиршей сами поставили эту сцену,

— рассказала она.

Кейт Уинслет и Сирша Ронан в фильме «Аммонит»

Рассказывая о секс-сценах, Уинслет призналась, что режиссер, конечно, сильно нервничал.

Я просто сказала ему: «Дай нам самим ее разработать». И мы это сделали. «Начнем отсюда. Мы сделаем ее с поцелуями, обнаженной грудью, потом ты опустишься ниже, сделаешь это, поднимешься туда». Я имею в виду, что мы выделили ритмы сцены так, что мы были просто прикреплены к чему-то, что поддерживало повествование,



— объяснила она.

Я никогда не испытывала такой гордости,

— призналась звезда.

Кейт Уинслет и Сирша Ронан в фильме «Аммонит»

На вопрос, не думала ли Уинслет использовать двойника для съемок обнаженных сцен, звезда лишь рассмеялась.

Мне почти 45, а Сирша почти вдвое моложе меня. И иметь возможность быть настоящей женщиной 40 с лишним лет, которая родила детей, понимаете?.. У женщин на самом деле не хватает смелости сделать это. Я была рада просто сказать: «Вот что это такое, люди. Вот какая я сейчас». И это совсем не то тело, которое было у меня 20 лет назад,

— отметила она.

Звезда добавила, что предприняла некоторые шаги, чтобы показать себя такой, какая она есть.

Я позаботилась о том, чтобы не похудеть, что я часто делаю для съемок в кино. Я ненавижу говорить о весе, но я говорю это только в контексте того, что это было сознательное усилие с моей стороны, чтобы убедиться, что я не похудела или не изменила себя ради того, чтобы предстать обнаженной. Я делала все наоборот,

— заключила она.