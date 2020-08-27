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Кейт Уинслет научилась не дышать 7 минут для съемок в «Аватарах»

Кейт Уинслет научилась не дышать 7 минут для съемок в "Аватарах"

Актриса побеседовала с изданием The Hollywood Reporter и рассказала о съемках в сиквелах фантастического блокбастера «Аватар».

По словам Уинслет, ради съемок ей пришлось освоить фридайвинг и научиться задерживать дыхание под водой на семь минут четырнадцать секунд (это ее личный рекорд). Также актриса призналась, что было здорово снова поработать с Джеймсом Кэмероном и что годы сделали режиссера более уравновешенным и сдержанным.

Напомним, это первое воссоединение актрисы и постановщика на площадке со времен «Титаника», вышедшего в 1997 году.

Релиз «Аватара 2» в настоящее время запланирован на 16 декабря 2022.

27 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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